Бассейны в Алматы

Класс Жесткие (8) Каркасные (48) Надувные (50) Сухие детские (16)

Цена до 10 000 т (15) 10 000 - 49 999 т (32) 50 000 - 99 999 т (20) 100 000 - 149 999 т (5) 150 000 - 199 999 т (9) 200 000 - 499 999 т (23) более 500 000 т (2)

Рейтинг и выше (46) и выше (49) и выше (49) и выше (50)

Конструкция жесткий (8) каркасный (48) надувной (50)

Форма квадратный (2) круглый (62) многогранный (8) овальный (4) прямоугольный (30)

Глубина до 50 см (35) от 50 до 100 см (43) от 100 до 150 см (28)

Объем менее 500 л (38) от 500 до 1000 л (11) от 1000 до 5000 л (18) от 5000 до 10000 (17) свыше 10000 (22)

Дно бассейна жесткое (91) мягкое надувное (15)